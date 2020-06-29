«Медвежьи услуги от арбитров «Зениту» абсолютно не нужны». Мнение ветерана клуба

Экс-полузащитник «Зенита», чемпион СССР-1984 Сергей Веденеев прокомментировал победу команды над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ. Питерцы забили два гола с пенальти.

— «Зенит» атаковал много, но когда защитники свежие, обороняются дисциплинированно, друг друга подстраховывают, перекрывают зоны, не дают сопернику пространства, то любая атакующая ­команда — хоть «Реал», хоть «Барселона» — должна приложить максимум усилий, — цитирует Веденеева «Спорт уик-энд». — Ничего просто так не дается. У «Зенита» было много атак, много фланговых передач, были и проходы к воротам «Крыльев» с фланга Комбарова. И очень много проходов заканчивалось прорывом во вратарскую площадку по флангу опытного экс-защитника «Спартака» — Малком, Караваев... Просто при этих передачах был или неточным последний пас, или защитники самарцев хорошо играли, перехватывали, несмотря на то, что там было пространства в пять-шесть метров всего.

Чем в это время занимался Комбаров — вопрос. Такое ощущение, что он периодически куда-то с поля уходил. Во втором тайме он вообще, видимо, покинул свой пост — и у «Зенита» пошли голевые атаки через его фланг. Конечно, кроме того, что «Крылья» организованно стояли возле своей штрафной, им мало что удавалось. Могли и 0:0 сыграть, могли и 2:2 закончить.

— Или 4:2 — без ВАР.

— Так вот и я о том же — ВАР мог показать в любую сторону. Но мы говорим о том, как мог развиваться ход игры, а не о постоянно присутствующей «вилке» результата. Тут не совсем понятно, почему болельщикам не показали, когда «Крылья» забили второй гол, этот эпизод по ТВ в деталях. Хотелось бы видеть нюансы — куда попал мяч? Когда «вне игры» — тут все понятно: специальный компьютер чертит линии и демонстрирует картинку. А здесь игрок играет рукой — и нет четкого изображения. А отсутствие точных знаний правил игры подталкивает к обсуждению судейских якобы ошибок даже спустя несколько дней после матча: где заканчивается эта «рукавная часть», контакт с которой не считается нарушением?

Понятно, что «Зенит» сильнее всех команд премьер-лиги по игре, лидерский отрыв у него очень большой, и он абсолютно не нуждается ни в какой помощи судей. Это была бы просто медвежья услуга.

Сейчас все поняли, что дебаты по поводу ВАР ничего не дадут, все убедились, что такой третейский судья нужен — пусть он все сложности разбирает, чтобы все разошлись удовлетворенными. Но чтобы так происходило, надо все всем показать — правильно ведь? Зрителям, в особенности — телезрителям. А без ВАР судьи не поспевают за событиями и порой не в состоянии адекватно оценить эпизод при очень большой насыщенности на маленьком участке поля. Поэтому вот такой профессиональный разбор судейство отдало наверх — видеопомощникам. По идее, они там, у мониторов, должны быть более квалифицированными, чем арбитры в поле. Ну и аппаратура соответствующая. Да и судьи должны играть на опережение, объяснять правила игры, в том числе и болельщикам. А то три гола отменены, два пенальти поставлены, тренер снят с работы — одни вопросы. Не должно такого быть, надо быстро и четко все объяснять по схеме — тогда и кривотолков не будет.

«Зенит» и так находится под пристальным вниманием прессы — как никто. Эти слухи руководству команды и клуба ни к чему — им и так достается.