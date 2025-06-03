Было опубликовано расписание Братского кубка-2025

Пресс-службы «Динамо» и ЦСКА опубликовали расписание Братского кубка-2025.

Помимо московских клубов в турнире примут участие белградские «Партизан» и ОФК.

Расписание Братского кубка-2025:

30 июня — «Динамо» — ОФК (19.00, «ВТБ Арена»)

1 июля — ЦСКА — «Партизан» (19.00, «ВЭБ Арена»)

4 июля — «Динамо» — «Партизан» (19.00, «ВТБ Арена»)

5 июля — ЦСКА — ОФК (16.00, «ВЭБ Арена»)

Братский кубок проходил в Москве в июле 2024 года. Состав участников был тот же. Тогда победителем турнира стал ЦСКА, второе место заняло «Динамо», тройку замкнул «Партизан», последнее месте в таблице занял ОФК.