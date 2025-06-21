Медведев заявил, что столетие «Зенита» начнется в следующем сезоне

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отметил, что юбилейным в связи со столетием для питерского клуба станет следующий сезон.

«Есть день столетия — 25 мая 2025 года, его мы отметили. Но юбилейный сезон начнется только сейчас», — приводит РИА Новости слова Медведева.

«Зенит» изначально планировал отметить 100-летие клуба в конце сезона-2024/25. Однако после того, как команда не смогла завоевать ни одного трофея во внутренних турнирах, появились слухи о том, что празднование может быть перенесено на следующий сезон.

В минувшем сезоне сине-бело-голубые заняли второе место в чемпионате России, а также не смогли выйти в суперфинал FONBET Кубка России, уступив ЦСКА в финале Пути РПЛ.