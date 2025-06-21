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Карпин: «Пускай наши футболисты выигрывают конкуренцию у бразильцев, тогда и сборная будет сильнее»

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин объяснил, как российским защитникам выиграть конкуренцию у легионеров.

«Я всегда говорил и повторюсь: пускай наши футболисты выигрывают конкуренцию у аргентинцев, бразильцев или у кого угодно, и тогда сборная будет сильнее. Если они будут играть просто потому, что русские должны играть, то не смогут прогрессировать. В командах из первой шестерки играет один Дивеев, все остальные — иностранцы. Значит, они не выдерживают конкуренции с игроками, приехавшими на их позиции. Значит, им надо дальше развиваться. Сначала пусть прогрессируют в командах, так скажем, ниже уровнем, типа «Рубина», «Ростова», Махачкалы», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

Валерий Карпин.Валерий Карпин: «Согласился возглавить «Динамо», потому что наши цели совпали»

Карпин работает в сборной России с 2021 года.

13 июня «Динамо» объявило о назначении Карпина новым главным тренером команды. 56-летний специалист подписал контракт с бело-голубыми до лета 2028 года.

Источник: РБ Спорт
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Валерий Карпин
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
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Зенит

 9
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Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
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Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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Ахмат

 9 1 3
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Рубин

 10 1 2
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