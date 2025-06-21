Карпин: «Пускай наши футболисты выигрывают конкуренцию у бразильцев, тогда и сборная будет сильнее»

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин объяснил, как российским защитникам выиграть конкуренцию у легионеров.

«Я всегда говорил и повторюсь: пускай наши футболисты выигрывают конкуренцию у аргентинцев, бразильцев или у кого угодно, и тогда сборная будет сильнее. Если они будут играть просто потому, что русские должны играть, то не смогут прогрессировать. В командах из первой шестерки играет один Дивеев, все остальные — иностранцы. Значит, они не выдерживают конкуренции с игроками, приехавшими на их позиции. Значит, им надо дальше развиваться. Сначала пусть прогрессируют в командах, так скажем, ниже уровнем, типа «Рубина», «Ростова», Махачкалы», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

Карпин работает в сборной России с 2021 года.

13 июня «Динамо» объявило о назначении Карпина новым главным тренером команды. 56-летний специалист подписал контракт с бело-голубыми до лета 2028 года.