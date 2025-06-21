Источник: «Ахмат» может подписать нигерийского полузащитника Олавойина
«Ахмат» заинтересован в подписании полузащитника «Ризерспора» Ибрахима Олавойина, сообщает Legalbet.
По информации источника, грозненский клуб намерен укрепить центр поля. Стороны ведут переговоры о возможном трансфере 27-летнего нигерийца.
Олавойин присоединился к «Ризерспору» в январе 2023 года. В минувшем сезоне полузащитник провел 34 матча во всех турнирах, забив два гола и сделав одну результативную передачу. Его контракт с турецким клубом рассчитан до лета 2026-го.
Источник: Legalbet
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|
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|
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|
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|11
|2
|5
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|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
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|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
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|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|3 : 2
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|3 : 1
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|4 : 0
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|0 : 0
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
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|9
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|8
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|7
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Педро
Зенит
|6
|
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Маркиньос
Спартак
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Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
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|И
|К
|Ж
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|9
|1
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Рубин
|10
|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
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