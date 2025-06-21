Источник: «Ахмат» может подписать нигерийского полузащитника Олавойина

«Ахмат» заинтересован в подписании полузащитника «Ризерспора» Ибрахима Олавойина, сообщает Legalbet.

По информации источника, грозненский клуб намерен укрепить центр поля. Стороны ведут переговоры о возможном трансфере 27-летнего нигерийца.

Олавойин присоединился к «Ризерспору» в январе 2023 года. В минувшем сезоне полузащитник провел 34 матча во всех турнирах, забив два гола и сделав одну результативную передачу. Его контракт с турецким клубом рассчитан до лета 2026-го.