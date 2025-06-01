Ди Лучано может обойтись ЦСКА в 2 миллиона евро, защитник позитивно оценивает переход

Агент защитника «Банфилда» Рамиро Ди Лучано Франко Грасси в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе футболиста в ЦСКА.

«Интерес к Рамиро со стороны ЦСКА — правда. Мы встречались с представителями клуба в Аргентине. И я, и Рамиро считаем, что это отличная возможность для футболиста. Теперь ждем дальнейших контактов. Стоимость? Около 2 миллионов евро», — сказал Грасси «СЭ».

Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего футболиста в 1 миллион евро. В этом сезоне на счету Ди Лучано 17 матчей и 2 результативные передачи.