Медина: «Был рад, когда агент рассказал мне о варианте со «Спартаком»
Полузащитник Хесус Медина рассказал о переговорах по его переходу из ЦСКА в «Спартак» и объяснил, как видит свою роль в новой команде.
«Спартак» объявил о покупке 26-летнего парагвайца в понедельник, 10 июля.
«Спасибо за прием, привет болельщикам и всем, кто связан со «Спартаком». Да, такой переход не назовешь привычным, но я был рад, когда агент сказал мне о варианте с таким большим клубом. Я знал, что здесь играли Барриос и Мельгарехо, это российский гранд. Пообщался с агентом и принял решение сделать этот новый шаг в карьере.
Я могу играть на разных позициях, в том числе успешно действовал в разных ролях в прошлом сезоне. И вингером, и вторым нападающим, и «десяткой», и крайним защитником. Думаю, Гильермо Абаскаль намерен использовать то, как я могу работать с мячом, перемещаться на поле. Могу быть и справа, и слева. Могу создавать остроту при стандартах и рассчитываю забить больше мячей, чем в прошлом сезоне, чаще бить из-за пределов штрафной», — сказал Медина в интервью пресс-службе красно-белых.
Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года, он забил 12 голов и сделал 10 результативных передач в 45 матчах за армейцев во всех турнирах.
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5
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6
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7
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8
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9
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11
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12
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
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|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
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|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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