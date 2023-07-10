Медина: «Был рад, когда агент рассказал мне о варианте со «Спартаком»

Полузащитник Хесус Медина рассказал о переговорах по его переходу из ЦСКА в «Спартак» и объяснил, как видит свою роль в новой команде.

«Спартак» объявил о покупке 26-летнего парагвайца в понедельник, 10 июля.

«Спасибо за прием, привет болельщикам и всем, кто связан со «Спартаком». Да, такой переход не назовешь привычным, но я был рад, когда агент сказал мне о варианте с таким большим клубом. Я знал, что здесь играли Барриос и Мельгарехо, это российский гранд. Пообщался с агентом и принял решение сделать этот новый шаг в карьере.

Я могу играть на разных позициях, в том числе успешно действовал в разных ролях в прошлом сезоне. И вингером, и вторым нападающим, и «десяткой», и крайним защитником. Думаю, Гильермо Абаскаль намерен использовать то, как я могу работать с мячом, перемещаться на поле. Могу быть и справа, и слева. Могу создавать остроту при стандартах и рассчитываю забить больше мячей, чем в прошлом сезоне, чаще бить из-за пределов штрафной», — сказал Медина в интервью пресс-службе красно-белых.

Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года, он забил 12 голов и сделал 10 результативных передач в 45 матчах за армейцев во всех турнирах.