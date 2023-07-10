Андрей Федун считает нормальным трансфер Медины в «Спартак» из ЦСКА: «И Дзюба от нас уходил»

Бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун прокомментировал «СЭ» покупку красно-белыми полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.

«Мы в свое время тоже отдавали Быстрова на пике формы в «Зенит». Сейчас такие переходы — норма. Тем более, если это легионер. Обидно, когда уходят свои воспитанники. С другой стороны, и Дзюба от нас ушел. Наш воспитанник уходил к прямейшему конкуренту. В футболе бывает все», — сказал Федун «СЭ».

«Спартак» объявил о трансфере Медины в понедельник, 10 июля. 26-летний парагваец подписал контракт с красно-белыми до конца июня 2026 года.

Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. Он провел за армейцев 45 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.