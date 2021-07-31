Источник: Крыховяк согласовал трехлетний контракт с «Краснодаром»
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк согласовал контракт с «Краснодаром» на три года, сообщает польское издание Meczyki.
По информации источника, в данный момент «Краснодар» еще не достиг договоренности с «Локомотивом» по поводу трансфера 31-летнего поляка, однако этот вопрос может быть решен в ближайшие дни. Сообщается, что у Крыховяка есть предложения от четырех клубов, но вариант с «Краснодаром» устраивает его больше всех в спортивном плане.
Крыховяк выступает за «Локомотив» с лета 2018 года. В сезоне-2021/22 футболист принял участие в двух матчах железнодорожников и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
28 июля «СЭ» сообщал о переговорах Крыховяка с «Краснодаром».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.meczyki.pl/newsyamp/grzegorz-krychowiak-podpisze-trzyletni-kontrakt-z-nowym-klubem-mial-na-stole-cztery-propozycje-nasz-news/170721-n?__twitter_impression=true
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