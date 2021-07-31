Источник: Крыховяк согласовал трехлетний контракт с «Краснодаром»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк согласовал контракт с «Краснодаром» на три года, сообщает польское издание Meczyki.

По информации источника, в данный момент «Краснодар» еще не достиг договоренности с «Локомотивом» по поводу трансфера 31-летнего поляка, однако этот вопрос может быть решен в ближайшие дни. Сообщается, что у Крыховяка есть предложения от четырех клубов, но вариант с «Краснодаром» устраивает его больше всех в спортивном плане.

Крыховяк выступает за «Локомотив» с лета 2018 года. В сезоне-2021/22 футболист принял участие в двух матчах железнодорожников и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

28 июля «СЭ» сообщал о переговорах Крыховяка с «Краснодаром».