Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал намерение клуба продать ведущих игроков команды.

«РЖД не нужен больше «Локомотив», они сливают команду. Я еще год назад об этом говорил, когда все хвалили их за серебро в чемпионате России», — сказал Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

По информации «СЭ», «Локомотив» готов расстаться с полузащитником Антоном Миранчуком, один из претендентов — сегодняшний соперник по второму туру РПЛ — ЦСКА. Также, по сообщениям СМИ, в клубе готовы расстаться с такими игроками, как Гжегож Крыховяк, Федор Смолов и Дмитрий Баринов.