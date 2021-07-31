Баринов — о ситуации в «Локомотиве»: «РЖД сливает клуб»
Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал намерение клуба продать ведущих игроков команды.
«РЖД не нужен больше «Локомотив», они сливают команду. Я еще год назад об этом говорил, когда все хвалили их за серебро в чемпионате России», — сказал Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
По информации «СЭ», «Локомотив» готов расстаться с полузащитником Антоном Миранчуком, один из претендентов — сегодняшний соперник по второму туру РПЛ — ЦСКА. Также, по сообщениям СМИ, в клубе готовы расстаться с такими игроками, как Гжегож Крыховяк, Федор Смолов и Дмитрий Баринов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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