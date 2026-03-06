Кобелев — о «Спартаке»: «Игра Джику — чистой воды разгильдяйство!»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» оценил игру «Спартака» в обороне.

Красно-белые проиграли «Динамо» (2:5) в первой игре полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России. В 19-м туре РПЛ «Спартак» победил «Сочи» (3:2).

— Можно ли говорить о некой тенденции в отношении команды Карседо? Ведь во втором тайме с «Сочи» красно-белые испытывали определенные проблемы, после перерыва в дерби с «Динамо» и вовсе развалились. Может, многое упирается в физику?

— Наверное, надо посмотреть на более длинной дистанции, чтобы оценить физическое состояние. И «Динамо», и «Спартак» уже потеряли шансы на попадание в медали. Ставка будет сделана на Кубок. Я бы скорее не о физике тут говорил, а о другой тенденции.

— О какой?

— Об игре красно-белых в обороне. Из года в год одно и то же. Защитники сами себе «привозят» мячи... Поэтому при такой игре сзади каких-то положительных результатов ждать сложно.

— Имеете в виду прежде всего «привоз» Джику? Зачем ганец при счете 1:3, когда еще оставались шансы на спасение, решил сыграть пяткой в своей штрафной? У вас волосы на голове дыбом не встали от увиденного?

— У меня-то — нет, я смотрел матч по телевизору. А вот у главного тренера «Спартака» и его помощников, наверное, встали. У тех, у кого они еще есть (улыбается).

— Вы бы какие санкции применили к Джику?

— В следующем матче он бы у меня не играл. Я бы его, конечно, не поставил, если бы имелась замена. Такие финты не только приводят к пропущенным голам, но и расхолаживают других игроков команды. Сегодня один так поступил, завтра другой может начудить, послезавтра — третий. Ну вот что он исполнил? Чистой воды разгильдяйство!

— Вам не показалось, что при Карседо и Барко, и Жедсон гораздо реже встречаются с мячом на поле, меньше влияют на атаки красно-белых?

— Да я бы так и не сказал. Против «Сочи» они были заметными фигурами. Да и в целом до перерыва красно-белые выглядели довольно неплохо. Понятно, что нужно делать скидку на уровень соперника, но все же. Здесь я бы опять скорее говорил о разгильдяйстве. Причем о коллективном.

— Поясните, пожалуйста.

— Показалось, что, забив первый гол, спартаковцы подумали: «Уже ведем, сейчас дожмем». Но ведь не получилось! Не может «Спартак» все 90 минут играть мощно, не оставляя шансов сопернику. Игроки пока не выдерживают определенный ритм, интенсивность. Вот это мне бросилось в глаза. Футболисты не могут весь матч соблюдать игровую дисциплину. Да, моментами, эпизодами красно-белые смотрятся здорово. Но вчера за 15 минут проиграли дерби! Я не сторонник делать глобальные выводы по двум встречам, рубить сплеча. Давайте еще понаблюдаем за этой командой.