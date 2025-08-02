Булыкин о матче «Краснодар» — «Динамо»: «Быки» играют дома, они фавориты»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился с «СЭ» ожиданиями от матча «Краснодар» — «Динамо» в 3-м туре РПЛ. По его мнению, чемпионы способны отреагировать на два подряд поражения на своем поле — от «Локомотива» в лиге и «Крыльев Советов» в группе Кубка России (дважды — 1:2).

«Краснодар» должен набрать форму. К тому же «быки» играют дома, они фавориты. Но многое будет зависеть от «Динамо», как динамовцы настроились и готовы играть. Понятно, что присутствует тяжелая логистика, но это не оправдание для клуба, который хочет стать чемпионом. Очень напряженная игра будет. Предположу, что встреча закончится результативной ничьей — 2:2», — сказал Булыкин «СЭ».

Матч «Краснодар» — «Динамо» на «OZON Арене» в субботу, 2 августа, начнется в 20.30 мск. Два года подряд «быки» побеждали бело-голубых на своем поле в последнем, 30-м туре. Во втором случае команда Мурада Мусаева впервые в истории стала чемпионом России.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Динамо».