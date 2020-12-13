Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев подвел итог матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:2).

— Начали не очень хорошо — ЦСКА оказывал давление, — сказал Матвеев. — Пропустили необязательный гол, хотя знали о таких моментах у армейцев. Удаление — нехороший момент. Нам было сложно. Мы хорошо оборонялись, выходили в быстрые атаки. Благодарен ребятам за ничью. Не всегда в Москве можно увозить очки, играя в меньшинстве.

Удаление? Мы все равно брали мяч под контроль, пытались выбегать в атаки. Ребята этот момент прочувствовали. У них начало получаться, они стали двигаться вперед и сравняли счет.

(Наталья Юрина)