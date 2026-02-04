Алвес: «Меня уговаривали пойти на самую быструю горку в мире, но я не катался, это очень страшно!»

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес в интервью «СЭ» рассказал о своем страхе.

— На сборе в ОАЭ тебе удалось сходить в известный парк аттракционов. Как он тебе?

— У меня не было много времени, чтобы смотреть какие-то достопримечательности. Все-таки в первую очередь мы здесь для работы и тренировок. Выдался один полувыходной день: сходил в торговый центр закупиться вещами, а потом в парк аттракционов. Поехали туда нашей бразильской компанией. Самые смелые из нас — Энрике Кармо, Мойзес и Жоао Виктор. Они пошли на самую быструю горку в мире. Меня тоже уговаривали, но я не катался, это очень страшно! Поэтому мы с Алеррандро ждали остальных внизу (улыбается).

— Прокатились хотя бы на детских аттракционах?

— Там был аттракцион, где можно сбивать конусы, пошли туда. Плюс сразились в баскетбол — одна из моих любимых игр.

Алвес в этом сезоне провел за ЦСКА 19 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего игрока в 6 миллионов евро.