Матч «Зенит» — «Спартак» откроют Гуменник и Мишин

Символический удар перед матчем 21-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак», который состоится в субботу, 14 марта на «Газпром Арене», совершат заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин (8 марта он отметил 85-й день рождения) и фигурист Петр Гуменник, единственный одиночник, представивший Россию на Олимпиаде-2026, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

При этом автограф-сессию перед игрой проведет Алексей Игонин — бывший капитан и полузащитник «Зенита» (1995-2003). Он был ключевым игроком команды, завоевал серебряные медали чемпионата-2003 и Кубок России-1999.

Незадолго до стартового свистка перед зрителями выступит петербургская рок-группа «Биртман». А «Фан-Променад» на этот раз будет посвящен 45-летию Ленинградского рок-клуба. Болельщики смогут принять участие в онлайн- и офлайн-конкурсах на лучший рок-образ.

Матч «Зенит» — «Спартак» начнется в 16.00 (мск). После 20 туров чемпионата России-2025/26 сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице с 42 очками, красно-белые идут на шестой строчке с 35 очками.