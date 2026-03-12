Агент Ракова о восстановлении игрока от травмы: «Он здоров, но пока набирает физическую форму»

Владимир Кузьмичев, представитель нападающего «Локомотива» Вадима Ракова, выступающего на правах аренды за «Крыльях Советов», рассказал «СЭ» о состоянии игрока, который восстанавливается от травмы пятой плюсневой кости.

Футболист не появлялся в официальных матчах с 1 ноября 2025 года, в начале декабря 21-летний россиянин перенес операцию.

«Вадим полностью здоров и вторую неделю тренируется в общей группе. Мы предполагали, что в матче против махачкалинского «Динамо» он попадет в заявку. Но тренерский штаб посчитал, что Вадим пока не достаточно готов, не набрал нужных кондиций. Раков здоров, но пока набирает физическую форму», — сказа Кузьмичев «СЭ».

В сезоне-2025/26 Раков провел 11 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.