Мостовой заявил, что предрекал успех «Динамо»: «Это говорил еще 10 месяцев назад, просто не лижу никому»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» оценил результаты «Динамо» в весенней части сезона-2025/26

Команда под руководством Ролана Гусева выиграла все три матча после возобновления сезона: против «Крыльев Советов» (4:0) и ЦСКА (4:1) в РПЛ и против «Спартака» (5:2) в FONBET Кубке России.

«Динамо» просто стало забивать. Что мешало бело-голубым это делать до этого? Надо спросить у футболистов, кто в команде. При Карпине команда была на 12-м месте. Я говорил еще заранее — у «Динамо» сейчас хорошая команда, игроки те же самые. Я это говорил еще 10 месяцев назад, просто не лижу никому», — сказал Мостовой «СЭ».

После 20 туров чемпионата России-2025/26 «Динамо» с 27 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В 21-м туре бело-голубые сыграют на выезде против «Ростова» 14 марта.