«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» в молодежном первенстве
«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» в матче 9-го тура молодежного первенства — 2:2.
В составе красно-белых отличились Михаил Пилипенко и Павел Трифонов, у казанцев забили Даниил Моторин и Артем Зияисов.
В параллельном матче «Сочи» обыграл «Чертаново» — 2:1. У сочинцев дублем отличился Максим Колмаков, единственный мяч «Чертаново» забил Артем Тетюшин.
Молодежные команды
9-й тур
«Спартак — мол.» (Москва) — «Рубин — мол.» (Казань) — 2:2 (0:1)
Голы: Моторин, 33 (0:1). Зияисов, 69 (0:2). Пилипенко, 76 (1:2). Трифонов, 83 (2:2).
Судья: Прокопов (Волгоград).
17 сентября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».
«Сочи — мол.» (Сочи) — «Чертаново — мол.» (Москва) — 2:1 (1:1)
Голы: Тетюшин, 19 (0:1). Колмаков, 40 (1:1). Колмаков, 75 — с пенальти (2:1).
Судья: Зобов (Луховицы).
17 сентября. Сочи. Стадион «Академии ФК «Сочи» (2-е поле)».
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