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Мурад Мусаев приехал на стажировку в «Рубин» к Леониду Слуцкому

11:12
Мурад Мусаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Мурад Мусаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», бывший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прибыл на стажировку в «Рубин».

37-летний российский специалист сегодня посетил тренировку команды Леонида Слуцкого.

Мурад Мусаев. Фото "СЭ"
Мурад Мусаев. Фото «СЭ»

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Владислав Зимагулов все материалы автора

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