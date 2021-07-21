Мурад Мусаев приехал на стажировку в «Рубин» к Леониду Слуцкому
11:12
Как стало известно «СЭ», бывший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прибыл на стажировку в «Рубин».
37-летний российский специалист сегодня посетил тренировку команды Леонида Слуцкого.
Мурад Мусаев. Фото «СЭ»
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