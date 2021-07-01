Матч «Локомотив» — «Галатасарай» не состоится из-за отказа турецкого клуба
11:23
По информации «СЭ», запланированный на 5 июля матч «Локомотива» и «Галатасарая» на сборе в Австрии не состоится по причине отказа турецкого клуба. В настоящее время московский клуб прорабатывает вопрос с заменой соперника.
Московский клуб проводит сборы в Австрии. Второй этап пройдет в Бад-Вальстердорфе, где к команде присоединятся вернувшиеся с Евро-2020 Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Мацей Рыбус и Гжегож Крыховяк.
В последнем товарищеском матче 26 июня «Локомотив» разгромил словенскую «Олимпию» со счетом 6:1.
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