Онопко считает правильным решение ЦСКА продлить контракт с Дзагоевым

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко отреагировал на новость о продлении контракта с полузащитником Аланом Дзагоевым до конца сезона-2022/23.

«Абсолютно правильное решение. Он — лидер, думаю, что сможет принести большую пользу ЦСКА. Не протяжении последних лет демонстрирует определенную футбольную стабильность. Парень с головой. А таких футболистов мало в России», — заявил «СЭ» Онопко.

Дзагоев выступает за ЦСКА с января 2008 года. В сезоне-2020/21 футболист провел 21 матч в составе красно-синих, на его счету 2 гола и 3 результативных передачи.