Матч «Пари НН» — «Локомотив» в Грозном посетили 232 человека

«Локомотив» победил «Пари НН» в гостевом матче 3-го тура чемпионата России — 3:2.

Игру, которая прошла в Грозном, посетили 232 человека. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

«Пари НН» не может проводить домашние матчи на стадионе в Нижнем Новгороде в связи с ремонтными работами.

Матч 1-го тура РПЛ «Пари НН» — «Краснодар» (0:3), который прошел в Казани, посетили 2142 человека.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.