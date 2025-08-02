Кордоба — о голе в ворота «Динамо»: «Этот мяч многое значит для меня»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал свой победный гол в матче 3-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0).

— Этот гол многое значит для меня, — начал игрок. — Рад, что добились победы. Эта неделя подготовки была нелегкой. Как я и говорил, готовлюсь каждый день забивать голы. Сегодня он вышел таким образом. Еще больше рад победе, которой мы добились.

— Все говорят, что у «Краснодара» сейчас неважная форма.

— Мы не должны обращать внимание на то, что говорят. Каждый год говорят те же вещи. Надо сконцентрироваться на своей команде. Пусть говорят.

— Много раз тебя останавливали недозволенными приемами. Что чувствовал?

— Судьи прекрасно понимают, что делают. Осознают все моменты. У них есть свои причины, мотивы, по которым они не свистят эти фолы. Но я продолжу работать. Посмотрим, свистнут ли когда-то.