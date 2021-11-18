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Матч 15-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Урал» начнется с минуты молчания в память о Денисе Ковбе

13:58
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Матч 15-го тура Тинькофф РПЛ «Крылья Советов» — «Урал» начнется с минуты молчания в память о бывшем полузащитнике самарцев Денисе Ковбе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лиги.

Сегодня, 18 ноября стало известно, что Ковба скончался в возрасте 42 лет. За неделю до этого супруга экс-футболиста «Крыльев Советов» сообщала, что он заразился коронавирусом и попал в реанимацию. Ковба выступал за самарцев с 2000 по 2009 год, а также с 2010 по 2011 год. В составе команды он провел 260 матчей, забил 8 голов и отдал 10 результативных передач. Вместе с «Крыльями» он становился бронзовым призером чемпионата России с 2004 году.

Матч «Крылья Советов» — «Урал» состоится в субботу, 20 ноября. Начало встречи — в 14.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12960427

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Иван Торопцев все материалы автора

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