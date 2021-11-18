Скончался бывший игрок «Крыльев Советов» Денис Ковба

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Денис Ковба скончался на 43-м году, сообщает официальный сайт самарского клуба.

«Футбольный клуб «Крылья Советов» приносит глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы. Мы скорбим вместе с вами...» — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Ковба находится в реанимации с коронавирусом.

Ковба выступал за «Крылья Советов» с 2000-го по 2009-й, а также с 2010 по 2011 год. В составе самарского клуба полузащитник провел 260 матчей, забил восемь мячей и отдал 10 результативных передач. Вместе с самарцами 42-летний белорус становился бронзовым призером чемпионата России.