Червиченко не верит, что Зобнин попросил «Спартак» о понижении зарплаты

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что полузащитник красно-белых Роман Зобнин попросил клуб снизить ему зарплату.

«Не ударился ли он головой в крайнем матче? Надо пересмотреть последнюю игру с ним на этот предмет. Даже если вдруг эта информация соответствует действительности, это явно не инициатива Романа. Возможно, его попросили пойти на понижение зарплаты, а в СМИ это преподносят как пожелание игрока. Но это все сомнительно. Я не верю в подобные жесты со стороны российских футболистов. Наши игроки не способны себя объективно оценивать. Чтобы игрок, который получает несколько миллионов, пришел и попросил снизить ему зарплату, это какая-то сказка.



Такие истории возможны. Когда футболист плохо играет или вообще не играет, может состояться между ним и руководством разговор на тему снижения зарплаты. Хотя бы на время. Пока футболист не наберет прежние кондиции. Но подобные разговоры всегда протекают тяжело, приходится уговаривать, договариваться. Футболисты неохотно идут на такое», — приводит News.ru слова Червиченко.

Ранее бывший пресс-атташе сборной России и колумнист «СЭ» Илья Казаков в своем Telegram-канале сообщил, что Зобнин попросил «Спартак» понизить себе зарплату, поскольку считает ее слишком большой.