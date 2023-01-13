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Сегодня, 15:09

Первый тренер Баринова считает, что игрок должен перейти в «Бешикташ» и играть в еврокубках

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Алексндр Тихонов, первый тренер полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, объяснил, почему футболисту следует продолжить карьеру в Турции.

«Баринов должен переходить в «Бешикташ» и играть в еврокубках. Если бы он был помоложе, то я бы советовал ему остаться в России, но сейчас Дима на пике формы. Он все отдал «Локомотиву». В руководстве клуба понимают, что он скоро может уйти и за меньшие деньги. Так дайте ему поиграть в Европе! Турецкий чемпионат сейчас сильнее РПЛ. Тем более Дмитрий профессионал и всегда выбирает спортивную составляющую. Он хочет играть в сильной команде и проявить себя в еврокубках. Сейчас в мире трудная ситуация. Любому российскому футболисту трудно играть в Европе. Турция — возможность для таких качественных россиян, как Баринов, поиграть в Лиге чемпионов и Лиге Европы», — приводит слова Тихонова Sport24.

Он также выразил уверенность, что Баринов может заиграть в «Бешикташе». По его словам, он является суперуниверсальным футболистом.

«При мне играл под нападающим, затем крайнего защитника, а в «Локо» вообще опорника и центрального защитника. Это настоящий боец со светлой головой, которого ценит и тренер нашей сборной Валерий Карпин. Баринов на поле не щадит ни себя, ни соперника. Он полностью отдается игре. Если «Бешикташ» хочет добиваться результатов, то он и является футболистом под любые задачи клуба. Время настало. Дима, пора уезжать!» — добавил Тихонов.

Ранее агент Баринова Павел Банатин в разговоре с «СЭ» сообщил об о том, что турецкий клуб направил бумагу об интересе к игроку в «Локомотив».

Действующее соглашение хавбека с «Локомотивом» рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне 26-летний Баринов провел за железнодорожников 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Стоимость футболиста по данным Transfermarkt оценивается в 9 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-13-pervyy-trener-barinova-dima-dolzhen-perekhodit-v-beshiktash-i-igrat-v-yevrokubkakh-turetskaya-liga-silneye-rpl
Дмитрий Баринов
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РПЛ
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
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