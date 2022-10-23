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Сегодня, 19:06

Маслов и Мелешин продолжили бомбардирские династии

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Два Павла — игроки «Спартака» Мелешин и Маслов в матче 14-го тура чемпионата России против «Химок» (5:0) забили первые голы в высшем российском дивизионе. Оба спартаковца — продолжатели бомбардирских династий.

Евгений Маслов восемь раз отличился, выступая за тюменские «Динамо-Газовик» и «Тюмень», а Алексей Мелешин к пяти голам за родной «Спартак» добавил шесть в составе «Сатурна» и девять в составе «Москвы».

Пары отец-сын, оба представителя которых забивали в чемпионате России

Семья

Отец

Сын

Имя

Матчи

Голы

Имя

Матчи

Голы

Агаларовы

Руслан

80

8

Гамид

53

20

Аюповы

Ансар

191

13

Тимур

34

4

Денисовы

Геннадий

77

2

Виталий

143

1

Кайновы

Константин

33

7

Максим

7

1

Климовы

Валерий

221

28

Кирилл

15

1

Масловы

Евгений

84

8

Павел

40

1

Мелешины

Алексей

219

20

Павел

4

1

Панченко

Виктор

58

28

Кирилл

184

30

Татарчук

Владимир

47

1

Владимир

26

1
Павел Маслов
ФК Спартак (Москва)
Павел Мелешин
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
7
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
8
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 10
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 14 1 2
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