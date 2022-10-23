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Сегодня, 19:01

Кухарчук уверен, что «Химки» не вылетят из РПЛ

Мария Куцубеева
Корреспондент
Антон Иванов
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Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал поражение команды в матче 14-го тура РПЛ (0:5).

— Как объясните поражение?

— Как объяснить, проиграли 0:5. Очень тяжело это воспринимать. Но я скажу банальную фразу: «Кто не падал, тот не вставал».

— У вас есть вера в Гогниева?

— Это наш главный тренер. Мы выполняем все его функции на поле, стараемся.

— Есть ли уверенность, что «Химки» не вылетят?

— Конечно, есть! Что бы было, если бы я сдавался при каждом случае. Такого не будет, не дождетесь.

— «Химки» — один из главных претендентов на вылет в этом сезоне?

— Поживем — увидим. Конечно, я не согласен. В том году нас тоже хоронили заранее. Мы доказали, что можем существовать в РПЛ.

— Как выходить из этой ситуации?

— Молча! Меньше рассказывать, как я сейчас, и больше делать. Мы уже обыгрывали «Спартак». Это не непобедимая команда. Командная установка останется в раздевалке. У каждого тренера свои требования. Мы профессионалы, должны приспосабливаться очень быстро.

— Вариантов сейчас нет, надо побеждать каким-то образом.

— Я с вами согласен полностью.

На данный момент подмосковный клуб занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ (9 очков), красно-белые расположились на 2-й позиции (29 очков).

Илья Кухарчук
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
3
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
7
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
8
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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