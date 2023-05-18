Масалитин считает, что борьба за серебряные медали РПЛ будет между ЦСКА и «Спартаком»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мыслями о борьбе за второе место РПЛ в текущем сезоне.

«Можно сказать, что для ЦСКА игра со «Спартаком» будет за серебряные медали. Разрыв в 7 очков красно-белые математически не смогут сократить за два тура. Если говорить про «Ростов», то не думаю, что они поплыли из-за неопытности и обилия молодых футболистов в составе. У желто-синих проблемы с логистикой, ребята, скорее, устали не от футбола, а от постоянных переездов. У ростовчан времени даже на восстановление не хватает», — цитирует Масалитина Metaratings.ru.

ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. «Ростов» расположился на 3-й позиции (50 очков), «Спартак» — на 4-й (50 очков).

21 мая армейцы сыграют с красно-белыми в рамках 28-го тура РПЛ. Матч пройдет в 16.30 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев.