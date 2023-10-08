Масалитин предположил, повлияет ли отсутствие Соболева на игру «Спартака» с ЦСКА

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин высказался об отсутствии форварда «Спартака» Александра Соболева в матче 11-го тура РПЛ против армейцев.

Нападающий пропускает встречу из-за перебора желтых карточек.

«В принципе, что «Спартак» остался без нападающего, это проблема Абаскаля. Почему он не оставил нападающего, почему нужно было отправлять в аренду и оставлять одного Мелешина молодого. Понятно, что мы не увидим, к сожалению, связку Соболева с Промесом, очень хотелось бы посмотреть, как они себя повели бы в этой ситуации. На сегодняшний день Александр не достиг своей лучшей формы и показателей, в принципе и Промес на этом отрезке пока себя никак не показал. Поэтому отсутствие Соболева будет что-то означать для ЦСКА, посмотрим в хорошую или плохую сторону», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Масалитина.

Дерби «Спартак» — ЦСКА пройдет 8 октября и начнется в 19.00 по московскому времени. Красно-белые после 10 туров занимают 7-е место в чемпионате России, набрав 16 очков. Армейцы идут на 9-й позиции, имея в активе такое же количество очков.