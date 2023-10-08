Кутицкий ответил на вопрос о восстановлении после матча со «Спартаком»

Защитник «Динамо» Александр Кутицкий ответил на вопрос об отсутствии в заявке на матч 11-го тура РПЛ против «Факела».

«Почему пропускаю матч? Травма небольшая. Посмотрим, как будет (проходить, — Прим. «СЭ») восстановление», — сказал Кутицкий.

Кутицкий был заменен на 82-й минуте матча группового турнира FONBET Кубка России против «Спартака» (3:0).