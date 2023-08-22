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Пиццелли считает, что только менталитет может помешать Сперцяну в «Аяксе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Краснодара» Маркос Пиццелли поделился мнением о возможном переходе игрока краснодарского клуба Эдуарда Сперцяна в «Аякс».

«Он сможет играть на уровне «Аякса», это не станет проблемой. Но Эдик родился и вырос в России, и я больше боюсь, чтобы не было проблем с менталитетом. За его игровые качества я не переживаю. Он готов играть в больших командах, тем более в «Аяксе», где играют в отличный футбол, а вот менталитет может помешать. Мы все знаем, что, когда футболист из России едет в Европу, адаптация становится проблемой», — приводит слова Пиццелли Metaratings.ru.

18 августа инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что 23-летний армянин хочет продолжить карьеру именно в «Аяксе». Сперцян остается одной из главных целей амстердамцев на летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне полузащитник сыграл за «Краснодар» 6 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Рыночная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.

Бактиер Зайнутдинов, Арсен Захарян и&nbsp;Витор Тормен. РПЛ, трансферы: защитник сборной Сербии перешел в «Спартак», ЦСКА подписал форварда

Источник: Metaratings
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
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 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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Факел – Краснодар
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Зенит – Урал
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Рубин – Динамо
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