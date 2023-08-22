Медведев: «Реабилитировался ли Вендел за длительное отсутствие? Он на поле не провинился. За то, что опоздал, он наказан»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, реабилитировался ли полузащитник Вендел за длительное отсутствие на сборах команды. В матче 5-го тура РПЛ против «Спартака» (3:1) футболист отметился дублем.

«Реабилитировался ли Вендел за длительное отсутствие? Он на поле не провинился. За то, что опоздал, он наказан. А на поле он себя проявляет», — сказал Медведев «СЭ».

25-летний бразилец пропустил старт сезона. Сообщалось, что «Зенит» ведет переговоры о его продаже с другими клубами. Вендел вернулся в расположение клуба 25 июля.