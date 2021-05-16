«Рубин»: «Низкий поклон болельщикам нашей команды»
«Рубин» поблагодарил болельщиков команды за поддержку в завершившемся сезоне.
«Низкий поклон всем болельщикам нашей команды, которые поддерживали нас в этом сезоне! Спасибо!» — говорится в сообщении официального Twitter клуба. На фото кланяется болельщикам главный тренер команды Леонид Слуцкий.
Низкий поклон всем болельщикам нашей команды, которые поддерживали нас в этом сезоне! ??— «Рубин» Казань (@fcrk) May 16, 2021
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Спасибо! ??? pic.twitter.com/ck470SokSf
В матче 30-го тура Тинькофф РПЛ «Рубин» сыграл вничью с «Ротором» (1:1). Казанский клуб занял четвертое место и сыграет в отборочном турнире Лиги конференций.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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