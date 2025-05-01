Маркиньос — о Станковиче: «Человек с большим сердцем, уверен, мы вместе можем достичь больших высот»

Полузащитник «Спартака» Маркиньос в разговоре с «СЭ» поделился мнением о совместной работе с главным тренером Деяном Станковичем.

«Деян Станкович — не только хороший тренер, но и человек. Он всегда видит в своем футболисте не только спортсмена, но и человека, всегда поддерживает. Лично мне очень много помогал. Это человек с большим сердцем, уверен, мы вместе с командой можем достичь больших высот. У нас получилось это сделать в «Ференцвароше». И здесь мы тоже можем этого добиться, потому что Деян доверяет футболистам, а футболисты доверяют ему. Все в команде в друг друга верят», — сказал Маркиньос «СЭ».

По информации РБК, первый раунд переговоров по продлению контракта завершился успешно. Ожидается, что клуб и главный тренер придут к единому решению к концу мая.

46-летний серб возглавляет «Спартак» с лета 2024 года. Под его руководством красно-белые с 50 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 26 туров.