1 мая, 20:18

Карпин: «Было бы лучше, если бы в «Спартаке» играло бы больше русских футболистов»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, считает ли проблемой, что «Спартак» является худшей командой РПЛ по количеству голов, забитых россиянами.

— Да, считаю. Было бы лучше, если в «Спартаке» играло бы больше русских футболистов, и они забивали бы больше голов, — цитирует Карпина Legalbet.

В активе российских футболистов три гола «Спартака» в этом сезоне. Дважды отличился хавбек москвичей Наиль Умяров, еще один гол на счету Данила Пруцева.

После 26 туров «Спартак» с 50 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича в последнем туре уступила ЦСКА (1:2), который обошел красно-белых и поднялся на третью строчку.

Также «Спартак» вышел в финал пути регионов FONBET Кубка России, где сыграет с «Ростовом». Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве 13 мая.

Источник: Legalbet
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Популярное видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • НЕБЫВАЛОВ НЕВЕСТЬ

    Кому было бы лучше?

    02.05.2025

  • Slim Tallers

    В заголовке понатыкано "бы". После слова "играло" лишнее.

    02.05.2025

  • Александр Орлов

    Идиотский вопрос, такой же ответ. "А почему ты уехал в Испанию, а не продолжал защищать знамена своего клуба?!"

    02.05.2025

  • Jean4

    Голы Денисова не посчитали что-ли? С ними не все так плохо у Спартака.

    02.05.2025

  • rac135

    Вы еще скажите, что татары, чеченцы, кабардинцы отстояли Москву и аробелили фашистов) А евреи храбро защищали Ташкент)

    02.05.2025

  • Береги руку, Сеня!

    Конечно, было бы лучше, но где их взять, тех, кто будет забивать больше голов? Нет, правда, они в природе существуют, которые "много забивают"? Для того, чтобы они появились нужна перестройка системы, и лишь потом, через ... лет, может быть, с этим будет лучше.

    02.05.2025

  • spartsmen

    а как же 2 мяча денисова?

    01.05.2025

  • Berkut-7

    В АНглии тоже все хотят чтобы англичане забивали, но забивной англичанин был один и тот уехал из Англии в ГЕрманию, так что в АНглии забивают португальцы, бразильцы, норвежцы .

    01.05.2025

  • Berkut-7

    Карпин лицемер.

    01.05.2025

  • Berkut-7

    Кто мешал Соболеву забивать? плавники? ГДе голы Игнатова? Где были голы БАкаева и Мелкадзе? Все хотят чтобы забивали русские игроки...одна проблема, оин не забивают и приходиться вместо них набирать легионеров , при Карпине много русских в Спартаке забивало?Карпин закупался легионерами по полной программе ,а теперь вдруг русских ему подавай.

    01.05.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Браво, Карпин !! Хоть кто-то во весь голос об этом говорит !! Скоро некому будет болеть за очередную сборную мира!! Хватит уже, нам бомжей из Питера достаточно..

    01.05.2025

  • ТИМ

    Валера, что ты выиграл как тренер?

    01.05.2025

  • А Р Т

    Это просто слова. Каждый адекватный тренер хочет видеть в своей команде сильнейших, результат важнее. А так поболтать, что бы свой рейтинг поднять, Карпин мастер...

    01.05.2025

  • Сергей Кузнецов

    У него амнезия! здесь играю, здесь не играю...

    01.05.2025

  • Сергей Кузнецов

    Таких как Литвинов и Денисов с Умяровым?? Нет уж, спасибо

    01.05.2025

  • 36

    Локо и ЦСКА дадут игроков в сборную,как всегда

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Не русских, Валера, а российских. Россия - многонациональная страна.

    01.05.2025

  • Старшой0754

    Речь сейчас о спартаке...

    01.05.2025

  • 36

    За русскими игроками это в Зенит

    01.05.2025

  • Nikolaevich

    Валерий Георгиевич,пора уже за это дело взяться.Уверен получится. Я за русских футболистов в СМ.

    01.05.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Ещё Денисов забил ... в свои. Согласен с Карпиным. Это позорище, откровенно говоря.

    01.05.2025

  • tikalex1

    даешь больше Денисовых!!!!

    01.05.2025

  • Mike101

    Больше игроков РФ - больше голов, железная логика))))))))))

    01.05.2025

  • wintersonic

    «хорошо» когда деньги не свои. это также касается и Зенита…

    01.05.2025

  • rac135

    Карпин с лета 2008 года по март 2014 привел в «Спартак» 39 игроков, из которых 28 его покинули. Кроме того, на момент отставки главного тренера 11 футболистов находились в аренде в других клубах. При этом, Карпин ориентировался на русских парней, таких как Рафаэл, Алекс, Ибсон, Дринчич, Сухи, Макгиди, Ари, Рохо, Уорис, Боккетти, Хурадо, Коста, Барриос, Жоау Карлос, Инсаурральде, Рохо, Родри, Роша и т. д. Всего же на никчемные трансферы Карпуша потратил 270 (ДВЕСТИ СЕМЬДЕСЯТ) миллионов евро.

    01.05.2025

    • В ЦСКА рассказали, когда примут решение по будущему Гуарирапы

    Маркиньос — о Станковиче: «Человек с большим сердцем, уверен, мы вместе можем достичь больших высот»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

