Карпин: «Было бы лучше, если бы в «Спартаке» играло бы больше русских футболистов»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, считает ли проблемой, что «Спартак» является худшей командой РПЛ по количеству голов, забитых россиянами.

— Да, считаю. Было бы лучше, если в «Спартаке» играло бы больше русских футболистов, и они забивали бы больше голов, — цитирует Карпина Legalbet.

В активе российских футболистов три гола «Спартака» в этом сезоне. Дважды отличился хавбек москвичей Наиль Умяров, еще один гол на счету Данила Пруцева.

После 26 туров «Спартак» с 50 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича в последнем туре уступила ЦСКА (1:2), который обошел красно-белых и поднялся на третью строчку.

Также «Спартак» вышел в финал пути регионов FONBET Кубка России, где сыграет с «Ростовом». Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве 13 мая.