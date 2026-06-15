Тунис объявил об увольнении Лямуши с поста главного тренера сборной

Тунисская федерация футбола объявила об увольнении главного тренера сборной Сабри Лямуши после поражения от Швеции (1:5) в первом матче на чемпионате мира по футболу 2026.

В организации заявили, что на данный момент ведется работа по назначению Мондера Кебайера на пост исполняющего обязанности главного тренера национальной команды. Ранее он возглавлял сборную Туниса с 2019 по 2022 год. С февраля 2025-го он занимает должность технического директора тунисской сборной.

54-летний Лямуши возглавлял сборную с января 2026 года. Его контракт был рассчитан до июля 2028-го. Это первый случай в истории чемпионатов мира, когда тренер сборной был уволен после стартового тура турнира.

На групповом этапе Тунис также встретится со сборными Японии (21 июня) и Нидерландов (26 июня).