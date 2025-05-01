Футбол
1 мая, 20:33

Ромащенко: «Личка вызвал большую симпатию как человек и специалист. Хотя его не всегда можно было понять»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист «Динамо» Максим Ромащенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Марцела Лички.

«Глянул статистику — Личка не смог обыграть «Спартак» в 10 матчах подряд. Многое стало ясно. «Спартак» для «Динамо» — как красная тряпка для быка. Такие результаты мало кого бы оставили равнодушными...

Личка вызвал большую симпатию как человек и специалист. Хотя его не всегда можно было понять. Удивляли сильно эксперименты с составом. В обороне постоянно разные сочетания, хотя именно в этой линии и нужна стабильность. Или, например, на важные матчи могли появиться молодые в полузащите, а потом на месяц угодить в запас.

Кроме того, у команды по весне было слишком много травм. Свечку не держал, но обычно эти говорит о неправильной подготовке. Посмотрим, кто будет следующим тренером в «Динамо». Команде нужен прогресс! А не топтаться на месте», — сказал Ромащенко «СЭ».

«Динамо» объявило об уходе Лички с поста главного тренера 1 мая. Чех возглавлял московский клуб с июня 2023 года. Под его руководством бело-голубые завоевали бронзовые медали РПЛ в сезоне-2023/24.

После 26 туров «Динамо» располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 47 очками.

Марцел Личка
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
  • Леоныч

    по сути, Личка был тем же Абаскалем. Но, в отличие от испанца, умел вызывать симпатию. Хотя то, что начал Абаскаль в "Спартаке"- как бы его ни ругали- продолжили его сменщики: чистка состава, мотивированность, интенсивность. К сожалению, какой вектор задал Марцел- пока не понятно. Принцип " не знаешь, что делать с мячом- отдай Бителло" или абстрактные разговоры о красивом футболе- это не вектор. Так же как и попытки спасения матчей, выпуская игроков , которые заведомо на это не способны. Типа " всем назло". В общем, похоже, что сменщику чеха прилётся начинать чуть ли ни с нуля.

    02.05.2025

  • rac135

    ТРЕНЕРЫ «ДИНАМО» с2004-2022 1. Гржебик 2. Романцев 3. Кобелев 4. Вортман 5. Кобелев 6. Семин 7. Кобелев 8. Божич 9. Сергей Силкин 10. Дмитрий Хохлов 11. Дан Петреску 12. Станислав Черчесов 13. Андрей Кобелев 14. Сергей Чикишев 15. Юрий Калитвинцев 16. Дмитрий Хохлов 17. Кирил Новиков 18. Александр Кульчий 19. Сандро Шварц 20. С. Йоканович 21. Личка

    02.05.2025

  • Keep Calm And Carry On

    Отставка назрела однозначно

    01.05.2025

  • Palacios

    Вот именно. 1 МЛН ваших корм для червей, норм??

    01.05.2025

  • Palacios

    смрт фаш..й украине??

    01.05.2025

