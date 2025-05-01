Ромащенко: «Личка вызвал большую симпатию как человек и специалист. Хотя его не всегда можно было понять»

Бывший футболист «Динамо» Максим Ромащенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Марцела Лички.

«Глянул статистику — Личка не смог обыграть «Спартак» в 10 матчах подряд. Многое стало ясно. «Спартак» для «Динамо» — как красная тряпка для быка. Такие результаты мало кого бы оставили равнодушными...

Личка вызвал большую симпатию как человек и специалист. Хотя его не всегда можно было понять. Удивляли сильно эксперименты с составом. В обороне постоянно разные сочетания, хотя именно в этой линии и нужна стабильность. Или, например, на важные матчи могли появиться молодые в полузащите, а потом на месяц угодить в запас.

Кроме того, у команды по весне было слишком много травм. Свечку не держал, но обычно эти говорит о неправильной подготовке. Посмотрим, кто будет следующим тренером в «Динамо». Команде нужен прогресс! А не топтаться на месте», — сказал Ромащенко «СЭ».

«Динамо» объявило об уходе Лички с поста главного тренера 1 мая. Чех возглавлял московский клуб с июня 2023 года. Под его руководством бело-голубые завоевали бронзовые медали РПЛ в сезоне-2023/24.

После 26 туров «Динамо» располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 47 очками.