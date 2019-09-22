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Мариу Фернандес: «Краснодар» показал лучшую эволюцию"

10:04

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес в преддверии матча 10-го тура чемпионата России против «Краснодара» отметил прогресс соперника за последние годы. По его словам, против него очент тяжело играть.

— За то время, что я нахожусь в России, «Краснодар» сделал наибольший шаг вперед, показал лучшую эволюцию, — цитирует Фернадеса прес-служба клуба. — ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» уже были в топе, в краснодарцы постепенно прибавляли, развивались. И сейчас клуб настолько спрогрессировал, что против него очень тяжело играть.

ЦСКА — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




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