Мариу Фернандес: «Краснодар» показал лучшую эволюцию"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес в преддверии матча 10-го тура чемпионата России против «Краснодара» отметил прогресс соперника за последние годы. По его словам, против него очент тяжело играть.

— За то время, что я нахожусь в России, «Краснодар» сделал наибольший шаг вперед, показал лучшую эволюцию, — цитирует Фернадеса прес-служба клуба. — ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» уже были в топе, в краснодарцы постепенно прибавляли, развивались. И сейчас клуб настолько спрогрессировал, что против него очень тяжело играть.