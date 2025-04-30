Футбол
30 апреля, 08:30

Лунев считает сезон провальным для «Динамо»: «Вряд ли претендуем на трофей»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Андрей Лунев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Голкипер «Динамо» Андрей Лунев в комментарии для «СЭ» оценил результаты команды в сезоне-2024/25.

Во вторник, 29 апреля, бело-голубые уступили «Спартаку» (1:2) в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России и завершили выступление в турнире.

«Сезон для нас близок к провалу? Учитывая, что мы вряд ли претендуем на какой-то трофей, конечно, это провал. Кубок стал главной целью, когда поняли, что не поборемся за чемпионство? Безусловно. Тяжело сейчас сказать, что у нас не получилось», — сказал Лунев «СЭ».

В чемпионате России «Динамо» с 47 очками после 26 туров занимает пятое место. Отставание команды от лидирующего «Краснодара» за 4 тура до конца сезона составляет 11 очков.

Андрей Лунев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Рубин», «Зенит» — «Пари НН» и другие матчи
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
  • ONIKAN2013

    Какая неожиданность!!!

    30.04.2025

  • fedland

    личке надо одевать розовую лгбтэшную кофту. помнится в ней он в газовике феерил...:joy::joy::joy::innocent::innocent::innocent:

    30.04.2025

  • bolelschik.volga34

    Всё не получилось. Как ответственный матч, то слив. Ни одного вразумительного матча, одни какие-то отдельные отрезки.

    30.04.2025

  • александр Тарасов

    Какой "трофей"? С вашим составом и тренером? Насмешил.

    30.04.2025

    • Хайруллин — о матче «Спартак» — ЦСКА: «Хороший футбол. Надеюсь, таких игр много будет в чемпионате России»

    Лунев — о будущем Лички в «Динамо»: «Мы будем биться за Марцела на поле»
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

