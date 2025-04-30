Лунев считает сезон провальным для «Динамо»: «Вряд ли претендуем на трофей»

Голкипер «Динамо» Андрей Лунев в комментарии для «СЭ» оценил результаты команды в сезоне-2024/25.

Во вторник, 29 апреля, бело-голубые уступили «Спартаку» (1:2) в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России и завершили выступление в турнире.

«Сезон для нас близок к провалу? Учитывая, что мы вряд ли претендуем на какой-то трофей, конечно, это провал. Кубок стал главной целью, когда поняли, что не поборемся за чемпионство? Безусловно. Тяжело сейчас сказать, что у нас не получилось», — сказал Лунев «СЭ».

В чемпионате России «Динамо» с 47 очками после 26 туров занимает пятое место. Отставание команды от лидирующего «Краснодара» за 4 тура до конца сезона составляет 11 очков.