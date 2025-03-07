Известный футбольный агент — о «Гелендвагене»: «Ездить на машине, которая стоит, как две квартиры, я не готов»

Футбольный агент Александр Маньяков в интервью «СЭ» рассказал о своем автомобиле.

— Последняя цифра, которая вас шокировала?

— У меня с юности мечта — купить «Гелендваген». Недавно мелькнула мысль: а не пора ли закрыть гештальт? Но полез изучать цены и обалдел. В максимальной комплектации такой автомобиль сегодня обойдется в 28-30 миллионов рублей! Ездить на машине, которая стоит, как две квартиры, я не готов.

Решил тогда присмотреться к «Ли 9». Все-таки моему «Лексусу» уже десять лет, пробег 300 с лишним тысяч. Рассказал о планах приятелю из автосервиса — тот схватился за голову: «Лексус» поменять на «китайца»?! Это безумие! Да, машинка у тебя старенькая, но, пока не начала сыпаться, спокойно катайся и ни о чем не думай», — сказал Маньяков «СЭ».

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