Агент Маньяков назвал смешными слова Салиховой о терроризировании игрока «Спартака» Игнатова

Агент Александр Маньяков отреагировал на слова супруги владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой о влиянии на хавбека Михаила Игнатова.

Ранее, 5 июня, Салихова в своем Telegram-канале опубликовала пост, в котором сообщила, что Газизов вместе с агентом Александром Маньяковым терроризировали футболиста и хотели отправить игрока в аренду в «Уфу».

«Оценочные суждения Заремы и комментировать сложно, — сказал Маньяков «СЭ». — Все-таки она лицо неофициальное, да и у мужчин и женщин разные психотипы. Но если человек что-то говорит, то это обычно должно подтверждаться фактами. Газизов разрешал мне делать в команде все, что угодно? Смешно. Хоть один мой клиент играет в основном составе? Нет. В «Спартаке-2» и в молодежной команде засилья моих клиентов тоже нет. Все ребята, которые со мной работают и работали, были подписаны до появления Газизова в команде. Это легко проследить по реестру РФС, где значатся мои клиенты».

Маньяков также пожелал удачи и терпения «Спартаку» в следующем сезоне.

«Дело Михаила Игнатова я не комментирую. Миша — самый объективный источник в этой истории, у него и надо спрашивать. Следуя потоку мысли Заремы Равильевны, то Даниил Фомин должен был оказаться в «Спартаке» и мне должны были выписать огромные комиссионные. Но он в «Динамо», счастлив в этом клубе, став одним из его лидеров. И попал в заявку национальной сборной на Евро. Хочу пожелать удачи и терпения в новом сезоне «Спартаку», Леониду Федуну, Дмитрию Попову и Рую Витории», — добавил Маньяков.

21-летний Михаил Игнатов в прошлом сезоне провел три матча за основу красно-белых и не отметился результативными действиями.

(Артем Бухаев)