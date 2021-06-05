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«Типа идеальный муж». Карпин принес жене завтрак в постель

13:45
Дарья и Валерий Карпины. Фото Instagram
Дарья и Валерий Карпины. Фото Instagram
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал новый пост в Instagram.

На фото 52-летний специалист стоит с голым торсом и подносом с завтраком.

«Завтрак в постель. Типа идеальный муж, да?» — написал Карпин.

Валерий и Дарья Карпины официально зарегистрировали брак летом 2017 года, и с тех пор у них родилось две дочери — Дарья и Александра. Также вместе с ними проживает дочь Дарьи от первого брака.

«Ростов» по итогам сезона занял девятое место в чемпионата России.

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