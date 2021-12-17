Леонид Федун рассказал, сколько ежегодно тратит на «Спартак»
Владелец «Спартака» Леонид Федун назвал сумму, которую тратит в год на содержание московского клуба.
«Я не отошел от управления клубом, потому что я не просто не могу бросить команду. Содержание футбольного клуба это достаточно большое удовольствие, то есть мы вместе с моим партнером тратим больше 6-7 миллиардов рублей в год для того, чтоб поддерживать клуб. Просто после ковида у меня возникли некоторые проблемы со здоровьем», — сказал Федун в эфире телеканала «Россия 24».
«Спартак» ушел на зимнню паузу Тинькофф РПЛ на девятом месте, набрав 23 очка в 18 играх. Красно-белые также вышли в 1/8 финала Лиги Европы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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