Леонид Федун рассказал, сколько ежегодно тратит на «Спартак»

Владелец «Спартака» Леонид Федун назвал сумму, которую тратит в год на содержание московского клуба.

«Я не отошел от управления клубом, потому что я не просто не могу бросить команду. Содержание футбольного клуба это достаточно большое удовольствие, то есть мы вместе с моим партнером тратим больше 6-7 миллиардов рублей в год для того, чтоб поддерживать клуб. Просто после ковида у меня возникли некоторые проблемы со здоровьем», — сказал Федун в эфире телеканала «Россия 24».

«Спартак» ушел на зимнню паузу Тинькофф РПЛ на девятом месте, набрав 23 очка в 18 играх. Красно-белые также вышли в 1/8 финала Лиги Европы.