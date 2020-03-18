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Мамаев признался, что готовится к глобальному переезду с женой в другую страну

00:25
Павел Мамаев. Фото ФК «Ростов»
Павел Мамаев. Фото ФК «Ростов»
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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев в Instagram своей супруги Аланы ответил в сторис на вопросы подписчиков. Один из пользователей спросил у жены футболиста, смогла бы она переехать из России в другую страну.

— На остановку чемпионата отреагировал спокойно, — сказал Мамаев. — Потому что здоровье важнее для всех. И надеюсь, что за это время успею полностью оправиться от нового повреждения... Мы готовим глобальный переезд в другую страну. Всему свое время.

В текущем сезоне 31-летний Мамаев провел один матч за «Ростов» и забил один гол.

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