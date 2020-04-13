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Малком забил сотый гол бразильцев за «Зенит»

20:11
Малком. Фото ФК «Зенит»
Малком. Фото ФК «Зенит»
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Гол нападающего «Зенита» Малкома в ворота «Урала» в матче 22-го тура РПЛ оказался для бразильцев сотым за петербургский клуб.

Лучшим бразильским бомбардиром «Зенита» является нападающий Халк, выступавший за «Зенит» с 2012 по 2016 годы и забивший 77 голов в 148 матчах, на втором месте — Жулиано — с 17 голами в 42 матчах.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-04-13-ot-khalka-do-malkoma-100-brazilskikh-golov-zenita.htm

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