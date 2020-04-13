Малком забил сотый гол бразильцев за «Зенит»

Гол нападающего «Зенита» Малкома в ворота «Урала» в матче 22-го тура РПЛ оказался для бразильцев сотым за петербургский клуб.

Лучшим бразильским бомбардиром «Зенита» является нападающий Халк, выступавший за «Зенит» с 2012 по 2016 годы и забивший 77 голов в 148 матчах, на втором месте — Жулиано — с 17 голами в 42 матчах.