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Сегодня, 11:13

Малком: «Я приехал сюда для того, чтобы завоевывать титулы»

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Нападающий «Зенита» Малком высказался о возможном досрочном чемпионстве питерской команды в матче со «Спартаком».

— Если «Зенит» станет чемпионом досрочно, у вас сохранится настрой забивать голы в оставшихся турах, чтобы установить рекорд, о котором все говорят?

— Я приехал сюда для того, чтобы завоевывать титулы. Уже неоднократно повторял, что никогда не интересовался персональными индивидуальными рекордами. Все, что меня волнует — это только победы, чтобы «Зенит» побеждал. А личные бомбардирские рекорды — это дело второе.

— Будете ли вы завтра пристально смотреть за матчем «Ростов» — «Факел»?

— Конечно, для нас хорошо, если этот матч закончится вничью, но в первую очередь мы должны отталкиваться от своей игры, думать о том, чтобы победить в воскресенье. Для нас это самое важное — играть перед своими болельщиками на родном стадионе еще и в таком важном матче. Мы не должны оглядываться на соперников и всегда должны играть только на победу.

В текущем сезоне 26-летний бразилец сыграл 31 матча за питерский клуб, забил 25 голов и отдал 9 результативных передач.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 61 очком за 25 туров. «Ростов» идет на второй строчке, набрав 50 очков. «Спартак» располагается на третьем месте с 49 очками.

Матч 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 7 мая. Начало встречи — в 18.00.

(Георгий Горностаев)

Малком Филипе (Малком)
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ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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