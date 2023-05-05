Малком: «Я приехал сюда для того, чтобы завоевывать титулы»

Нападающий «Зенита» Малком высказался о возможном досрочном чемпионстве питерской команды в матче со «Спартаком».

— Если «Зенит» станет чемпионом досрочно, у вас сохранится настрой забивать голы в оставшихся турах, чтобы установить рекорд, о котором все говорят?

— Я приехал сюда для того, чтобы завоевывать титулы. Уже неоднократно повторял, что никогда не интересовался персональными индивидуальными рекордами. Все, что меня волнует — это только победы, чтобы «Зенит» побеждал. А личные бомбардирские рекорды — это дело второе.

— Будете ли вы завтра пристально смотреть за матчем «Ростов» — «Факел»?

— Конечно, для нас хорошо, если этот матч закончится вничью, но в первую очередь мы должны отталкиваться от своей игры, думать о том, чтобы победить в воскресенье. Для нас это самое важное — играть перед своими болельщиками на родном стадионе еще и в таком важном матче. Мы не должны оглядываться на соперников и всегда должны играть только на победу.

В текущем сезоне 26-летний бразилец сыграл 31 матча за питерский клуб, забил 25 голов и отдал 9 результативных передач.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 61 очком за 25 туров. «Ростов» идет на второй строчке, набрав 50 очков. «Спартак» располагается на третьем месте с 49 очками.

Матч 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 7 мая. Начало встречи — в 18.00.

(Георгий Горностаев)