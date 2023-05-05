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Сегодня, 11:08

Савин рассказал о том, взял бы ли он Дзюбу в команду

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал о том, взял бы ли он Артема Дзюбу в команду, если бы пришел в клуб зимой.

«Не могу сказать точно: детально не анализировал ни сделку, ни фигуру самого Артема. Но, думаю, любому президенту нравится и нужен игрок, который в шести матчах делает 6+3. Мы бы точно его детально рассмотрели», — приводит слова Савина Sport24.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» в феврале 2023 года. В текущем сезоне РПЛ на счету 34-летнего форварда 8 голов и 4 результативные передачи в 8 играх за железнодорожников.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-05-prezident-torpedo-o-tom-podpisalby-on-dzyubu-lyubomu-prezidentu-nravitsya-igrok-kotoryy-delayet-v-6-matchakh-63
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
2
1
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
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Краснодар – Кр. Советов
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

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Квинси Промес

Спартак

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Владимир Писарский

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Александр Соболев

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Зенит

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И К Ж
Гленн Бейл

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