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Сегодня, 11:14

Бояринцев считает, что Писарскому не стоило менять команду

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высказался об игре нападающего Владимира Писарского.

«Он провел неплохой отрезок на эмоциях в «Оренбурге», а эмоции — это великая вещь. После того как Владимир поменял клуб, не все хорошо складывается. Может, не стоило «Оренбург» менять на «Крылья»? Форвард должен быть стабилен», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

В составе «Оренбурга» Сычевой провел 45 матчей и забил 25 мячей, а в футболке «Крыльев» Владимир, уже под фамилией Писарский, сыграл 13 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча (все — в FONBET Кубке России).

В ближайшем туре Премьер-Лиги «Крылья» сыграют на выезде с «Краснодаром». Матч пройдет 7 мая, начало — в 19:00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-boyarintsev-sy-chevoj-pisarskij-provel-neplohoj-otrezok-na-e-motsiyah-vozmozhno-emu-ne-stoilo-menyat-klub/
Владимир Сычевой (Писарский)
Денис Бояринцев
Футбол
РПЛ
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
Результаты / календарь
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30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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